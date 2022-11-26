Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам

Постоянное представительство РФ при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) направило ее секретариату ноту из-за невыдачи виз российским дипломатам, пишет ТАСС со ссылкой на постпредство.

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Российские дипломаты сообщили ЮНЕСКО о невыполнении Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия.

«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО — направило ноту», — добавили в постоянном представительстве.

Постпредство уточнило, что два сотрудника министерства иностранных дел РФ «не смогли вовремя получить визы», несмотря на то, что вопрос решался с консульским отделом французского посольства в Москве.

«Между ЮНЕСКО и Францией действует соглашение, по которому Париж, как принимающая сторона, обязан оказывать всяческое содействие в обеспечении приезда официальных делегаций», — напомнили дипломаты.