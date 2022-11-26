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2 часа назад

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам

Lenta.ruиещё 2

Постоянное представительство РФ при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) направило ее секретариату ноту из-за невыдачи виз российским дипломатам, пишет ТАСС со ссылкой на постпредство.

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские дипломаты сообщили ЮНЕСКО о невыполнении Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия.

«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО — направило ноту», — добавили в постоянном представительстве.

Постпредство уточнило, что два сотрудника министерства иностранных дел РФ «не смогли вовремя получить визы», несмотря на то, что вопрос решался с консульским отделом французского посольства в Москве.

«Между ЮНЕСКО и Францией действует соглашение, по которому Париж, как принимающая сторона, обязан оказывать всяческое содействие в обеспечении приезда официальных делегаций», — напомнили дипломаты.

В четверг, 24 ноября, стало известно, что Франция отказала в визах россиянам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «странновато» и «абсурдно» говорить о свободе выражения мнения в стенах ЮНЕСКО, штаб-квартира которой базируется в Париже, при условии отсутствия специалистов по причине невозможности получения виз из-за позиции.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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