Путин назвал русское оружие оружием победы

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за их ударный труд и продолжение великих традиций предков, которые доказали, что "русское оружие - это оружие победы".
"Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие - это оружие победы", - подчеркнул он на торжественном мероприятии в пятницу к 15-летию Ростеха, говоря о максимальной загрузке заводов для обеспечения нужд армии.
Путин отдельно обратился к трудовым коллективам и поблагодарил их "за такую работу, за такую самоотдачу, за патриотическое стремление сделать все для обороны России, для укрепления ее суверенитета".
"Чтобы наши герои, которые сражаются сейчас на передовой, проходят подготовку на полигонах и в учебных центрах, получали все необходимое", - обрисовал он стремления оружейников.