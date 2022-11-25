Путин назвал русское оружие оружием победы

"Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие - это оружие победы", - подчеркнул он на торжественном мероприятии в пятницу к 15-летию Ростеха, говоря о максимальной загрузке заводов для обеспечения нужд армии.