Кадыров рассказал о разговоре с Путиным

«Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия – страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки», – рассказал глава Чечни.