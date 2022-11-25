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1 час назад

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным
Фото: Телеграм-канал КадыроваТелеграм-канал Кадырова

«Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях... Также доложил о снабжении наших подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях», – написал Кадыров.

Он также добавил, что Путин отметил вклад региона в проведение СВО, особенно «достижения чеченских бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов».

«Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия – страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки», – рассказал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что особую роль в спецоперации играют медики.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Минобороны России,Росгвардия,
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