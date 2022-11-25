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1 час назад

Посольство РФ в Белграде осудило проект резолюции в парламенте Сербии о санкциях против РФ

Газета.Ru

Посол России в Белграде отреагировало на подачу оппозицией страны в Скупщину (парламент Сербии) проекта резолюции по присоединению к санкциям Евросоюза (ЕК) в отношении России. Заявление главы дипведомства Александра Боцан-Харченко опубликовано на странице посольства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Посольство РФ возмутил проект резолюции о санкциях в парламенте Сербии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инициатором данного проекта является председатель Комитета по международным делам Народной скупщины Сербии Борко Стефановичем.

«Интересно, почему, говоря о возможном ущербе от несогласия Сербии с есовскими [Евросоюзными] рестрикциями, господин Стефанович лукаво обходит те проблемы, которые неминуемо возникнут вследствие свертывания отношений Сербии с Россией в жизненно важных сферах экономики?» — заявил посол России и отметил, что он говорит о последствиях, не учитывая ответные меры Москвы.

По его словам, речь идет об эффекте бумеранга для самих авторов санкций. В пример он приводит ситуацию в странах Европы, в которых из-за санкций против России наблюдается рост цен, образовался энергодефицит и происходит «фактическая деиндустриализация».

Он также задается вопрос, интересуется ли инициатор этого проекта резолюции мнением большинства граждан Сербии.

«Судя по результатам последних соцопросов, его предложение не соответствует настроениям свыше 80% сербской общественности», — подчеркнул Боцан-Харченко

Глава российского дипведомства также указал, что Стефанович заявляет о том, что нужно вводить санкции частично.

«Но, господин Стефанович, разве можно быть «немного беременной?» — заключил он.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что представители Европарламента в своих рекомендациях требуют от Белграда признать независимость Косово, а также ввести санкции в отношении России ради возможности вступления в Евросоюз.

Политика,Ана Брнабич,Европарламент,ЕС,
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