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49 минут назад

Ройзмана и еще пятерых человек включили в список иноагентов

Елена Прошина

Министерство юстиции включили в список физлиц-иноагентов бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и адвоката Илью Новикова. Соответствующие графы появились в реестре на сайте ведомства.

Ройзмана и еще пятерых человек включили в список иноагентов
Фото: ТАССТАСС

В качестве даты внесения их в реестр стоит 25 ноября, а в графе о причине внесения в перечень значится «осуществление политической деятельности». Там также указывается, что их финансирует Украина и США.

Также по тем же причинам в реестр физлиц-иноагентов попали журналист «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Анна Монгайт, журналист Александра Гармажапова, пермский политолог Виталий Ковин и юрист Федор Телин.

Отметим, что на данный момент в реестре физлиц-иноагентов числится 62 человека, а в список СМИ-иноагентов включено 193 позиции.

Политика,Александра Гармажапова,Анна Монгайт,Евгений Ройзман,Илья Новиков,
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