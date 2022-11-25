Россия направила ноту в ЮНЕСКО

Россия направила в ЮНЕСКО ноту в связи с невыдачей виз членам делегации РФ, которые должны были принять участие в Международной программе развития коммуникации в Париже. Об этом «РИА Новости» сообщили в постоянном представительстве при организации.

Ранее сообщалось, что Франция отказала в выдаче разрешений на въезд членам делегации РФ, которые должны были принять участие в 33-й сессии. Мероприятие накануне уже стартовало в Париже. При этом в МИД Франции заявляли, что Москва не сообщала о проблемах с визами. Там указывали, что выдают разрешения на въезд «своевременно» делегатам из всех стран-членов.