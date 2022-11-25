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20 минут назад

Россия направила ноту в ЮНЕСКО

Елена Прошина

Россия направила в ЮНЕСКО ноту в связи с невыдачей виз членам делегации РФ, которые должны были принять участие в Международной программе развития коммуникации в Париже. Об этом «РИА Новости» сообщили в постоянном представительстве при организации.

Россия направила ноту в ЮНЕСКО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там отметили, что направили официальную ноту по факту невыдачи виз российским представителям.

Франция отказала в визах россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО

Ранее сообщалось, что Франция отказала в выдаче разрешений на въезд членам делегации РФ, которые должны были принять участие в 33-й сессии. Мероприятие накануне уже стартовало в Париже. При этом в МИД Франции заявляли, что Москва не сообщала о проблемах с визами. Там указывали, что выдают разрешения на въезд «своевременно» делегатам из всех стран-членов.

Политика,ЮНЕСКО,
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