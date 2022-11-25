Путин: Россия вне всяких сомнений добьется своих целей в СВО

"В информационной сфере тоже противник - когда вы говорите, что пытаются кого-то убедить в чем-то, вкинуть какую-то ложную информацию, побудить к каким-то действиям. Они побуждают к каким действиям? Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын, - сказал Путин, обращаясь к матери погибшего в ходе боевых действий старшего лейтенанта. - Вот для чего это делается: обесценить то, что делают наши ребята и обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне".