В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Путин заявил, что Россия вне всяких сомнений добьется своих целей в СВО

ТАСС

Россия вне всяких сомнений добьется своих целей в СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с матерями военнослужащих - участников СВО.

Путин: Россия вне всяких сомнений добьется своих целей в СВО
Фото: ТАССТАСС

Он добавил, что противники России действуют в информационном поле, побуждая людей к деструктивным действиям, они пытаются обесценить благородный порыв защитить людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне.

"В информационной сфере тоже противник - когда вы говорите, что пытаются кого-то убедить в чем-то, вкинуть какую-то ложную информацию, побудить к каким-то действиям. Они побуждают к каким действиям? Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын, - сказал Путин, обращаясь к матери погибшего в ходе боевых действий старшего лейтенанта. - Вот для чего это делается: обесценить то, что делают наши ребята и обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне".

Политика,Владимир Путин,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители