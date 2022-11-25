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1 час назад

В Раде предложили исключить Россию из ООН

Елена Прошина

Согласно данным на сайте украинского парламента, в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект постановления с призывом признать Россию «государством-спонсором терроризма», а также исключить её из ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Украине захотели исключить Россию из ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатором постановления является спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, а также ряд других парламентариев.

«Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и её реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию», – указано в названии документа.

В пояснении к проекту говорится о необходимости лишения России права вето, которое ей было гарантированно как члену Совета Безопасности ООН. Кроме того, также приводится аргументация нелегитимного нахождения России в составе членов ООН.

Зеленский на заседании СБ ООН призвал лишить Россию права голоса в этой структуре

Ранее в ООН выразили обеспокоенность в связи ударами по объектам на Украине.

Политика,В мире,Руслан Стефанчук,Верховная Рада,Совбез ООН,ООН,
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