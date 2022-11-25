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1 час назад

Путин вспомнил позицию России по Донбассу в 2014 году

Lenta.ruиещё 4

Президент Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции (СВО) напомнил позицию России по республикам Донбасса времен 2014 года. Трансляция встречи главы государства с женщинами ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

Путин вспомнил позицию России по Донбассу в 2014 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, тогда руководство страны надеялось, что Донбасс воссоединится с остальной Украиной.

«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, Минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», — рассказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что сейчас он считает, что включить эти республики в состав России нужно было не в 2022 году, а раньше. Тогда, по словам президента, удалось бы избежать таких потерь среди мирного населения.

Путин обратился к матерям военнослужащих

Встреча с матерями военнослужащих проходит в преддверии отмечаемого в России в последнее воскресенье ноября Дню матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на встрече будут обсуждаться темы, которые захотят поднять матери военнослужащих.

Политика,СВО,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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