Путин назвал героями всех участников спецоперации

Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, заявил, что все эти военные являются героями, передает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что «никто лучше них самих этого не знает».
«Только они сами, ребята, знают, что они герои по-настоящему», — сказал он.
Путин отметил, что только военнослужащие и их командиры знают, насколько это тяжелый труд, который сопряжен «с реальной опасностью для жизни и здоровья». По мнению главы российского государства, только военные «сами это чувствуют и понимают».
При этом президент признался, что с некоторыми солдатами он общался напрямую по телефону. По словам Путина, настрой российских военных дает ему «полное основание говорить о том, что они герои».
Также Владимир Путин на этой встрече заявил, что «ничего не может заменить утраты сына». Президент отметил, что тем, кто потерял сына, не поворачивается язык говорить «формальных, стандартных вещей», которые связанны с выражением соболезнований.