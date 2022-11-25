Путин назвал героями всех участников спецоперации

Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, заявил, что все эти военные являются героями, передает ТАСС.

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Российский лидер подчеркнул, что «никто лучше них самих этого не знает».

«Только они сами, ребята, знают, что они герои по-настоящему», — сказал он.

Путин отметил, что только военнослужащие и их командиры знают, насколько это тяжелый труд, который сопряжен «с реальной опасностью для жизни и здоровья». По мнению главы российского государства, только военные «сами это чувствуют и понимают».

При этом президент признался, что с некоторыми солдатами он общался напрямую по телефону. По словам Путина, настрой российских военных дает ему «полное основание говорить о том, что они герои».