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52 минуты назад

«Это реально смешно»: Захарова раскритиковала требование ЕС к Сербии

Вечерняя Москваиещё 7

От Европы осталась только географическая привязка к континенту, а как настоящая цивилизация она осталась только в России. Об этом в субботу, 26 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на склонение Сербии к антироссийским санкциям.

«Это реально смешно»: Захарова ответила на требование ЕС к Сербии
Фото: ТАССТАСС

— Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России, — отметила она.

В ЕС перестала существовать европейская традиция — извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, а также идеалы гуманизма, написала Захаровой в своем Telegram-канале.

В октябре страны Запада призвали Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза против России, усилив при этом давление через перспективу евроинтеграции. Так, недавно Сербия поддержала резолюцию ООН, которая осуждает РФ за проведение референдумов о вхождении в состав страны новых регионов. Кроме того, заметно сменилась риторика сербских политиков.

Политика,Санкции,Мария Захарова,МИД России,ООН,ЕС,
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