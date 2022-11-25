«Они не ожидали»: Путин рассказал о своих звонках участникам спецоперации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проводит телефонные разговоры с участниками спецоперации, передает РИА Новости.
«Я говорил с теми, кто меня удивлял своим настроением, своим отношением к делу. <...> Это дает мне полное основание говорить, что они — герои», — подчеркнул лидер страны.
Путин также уточнил, что для таких граждан общение стало сюрпризом, так как они «не ожидали звонков» от президента.
Сегодня президент проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Он встретился с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.
18 ноября российским лидером было проведено в Кремле очное оперативное совещание с членами СБ РФ. На нем были затронуты вопросы совершенствования гражданской обороны.
Специальную военную операцию на украинской территории российская сторона проводит с 24 февраля.
Путин 14 ноября встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Президент указал на то, что поддержка участников спецоперации и их семей должна быть первостепенным вопросом.