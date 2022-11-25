Президент России Владимир Путин обратился к матерям военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы», — подчеркнул глава государства.

По словам президента России, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий. «Сделаем все, что от нас зависит для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — добавил Путин.