Путин: "Информация является оружием"

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО, что информация — это оружие борьбы. Об этом сообщает ТАСС.

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«Информация — это тоже оружие борьбы, информационные атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лично встретился в матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Встреча состоялась в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

В ходе мероприятия президент отметил, что для собравшихся, «чьи сыновья в зоне боевых действий, день матери связан с чувством тревоги и заботы». Также он подчеркнул, что разделяет боль тех, кто потерял сыновей в боевых действиях