Путин: "Информация является оружием"

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО, что информация — это оружие борьбы. Об этом сообщает ТАСС.
«Информация — это тоже оружие борьбы, информационные атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лично встретился в матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Встреча состоялась в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
В ходе мероприятия президент отметил, что для собравшихся, «чьи сыновья в зоне боевых действий, день матери связан с чувством тревоги и заботы». Также он подчеркнул, что разделяет боль тех, кто потерял сыновей в боевых действиях
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что общение Путина с матерями военных пройдет в свободном формате без конкретной повестки.