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1 час назад

Путин поручил сформировать информационный ресурс по актуализации данных воинского учета

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Минцифры к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил актуализировать данные воинского учета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства поручил это Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной налоговой службе РФ. Координатором ресурса будет Минобороны. Правительству поручено утвердить этапы формирования госресурса, порядок его ведения, сроки предоставления сведений о гражданах, необходимых для актуализации базы данных, и т.д.

В указе уточняется, что ресурс формируется в отношении граждан, состоящих на воинском учете, за исключением офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки РФ, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. До 30 декабря 2022 года всем высшим должностным лицам субъектов Федерации необходимо обеспечить преобразование сведений о гражданах, попадающих под действие указа, в электронно-цифровую форму.

Политика,Владимир Путин,Минкомсвязь РФ,ФНС России,СВР России,
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