Путин поручил актуализировать данные воинского учета

Глава государства поручил это Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной налоговой службе РФ . Координатором ресурса будет Минобороны. Правительству поручено утвердить этапы формирования госресурса, порядок его ведения, сроки предоставления сведений о гражданах, необходимых для актуализации базы данных, и т.д.

В указе уточняется, что ресурс формируется в отношении граждан, состоящих на воинском учете, за исключением офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки РФ, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. До 30 декабря 2022 года всем высшим должностным лицам субъектов Федерации необходимо обеспечить преобразование сведений о гражданах, попадающих под действие указа, в электронно-цифровую форму.