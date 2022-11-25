Песков: Киев не отказался от планов возвращения Крыма военным путем

Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, а для России это означает обсуждение отчуждения территории РФ. Как сообщает РИА Новости, таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности решить судьбу Крыма невоенным путем.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в интервью газете Financial Times Зеленский признал, что вопрос судьбы полуострова поднимается в международной повестке, но при этом никому «не стоит тратить свое время», если решение по Крыму предполагает, что он «входит в состав РФ».

Как отметил Песков, в конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен в состав страны силовым путем.

«И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские СМИ неверно передали суть высказываний Зеленского, трактовав его слова как «готовность президента Зеленского заниматься этой темой невоенным путем, а мирными переговорами».