В Кремле анонсировали "очень важный" визит Токаева в Россию

«Это будет полноформатный очень важный для нас и для двусторонних российско-казахских отношений визит», — отметил Песков.

По его словам, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обратятся в режиме видеоконференции из Москвы к участникам форума межрегионального сотрудничества двух стран, который в этот день будет проходить в Оренбурге. Далее состоится обращение лидеров двух государств, переговоры, после которых они продолжат общение в формате рабочего завтрака. Затем состоится подписание документов, добавил представитель Кремля.