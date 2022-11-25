В Кремле анонсировали "очень важный" визит Токаева в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября прибудет с официальным визитом в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это будет полноформатный очень важный для нас и для двусторонних российско-казахских отношений визит», — отметил Песков.
По его словам, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обратятся в режиме видеоконференции из Москвы к участникам форума межрегионального сотрудничества двух стран, который в этот день будет проходить в Оренбурге. Далее состоится обращение лидеров двух государств, переговоры, после которых они продолжат общение в формате рабочего завтрака. Затем состоится подписание документов, добавил представитель Кремля.
Песков также отметил, что это первый визит Токаева после переизбрания президентом Казахстана.