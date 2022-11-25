Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

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«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сказал Песков.

Он также добавил, что перед этим президент проведет встречу с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.

Напомним, 18 ноября президент впервые за девять месяцев собрал постоянных членов Совбеза на очное совещание вместо онлайн-формата. На совещании Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы совершенствования гражданской обороны.