В Кремле пообещали «обстоятельный» разговор Путина с матерями военных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет обстоятельную и свободную беседу с матерями военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Пескова, повестки дня на встрече не будет. Он отметил, что начало встречи «будет открытым», а «дальше будет зависеть от желания участниц».

Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.

«Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», - подчеркнул Песков.

25 ноября Путин проведет встречу с матерями участников российской спецоперации на Украине - мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных.

До этого Путин говорил, что планирует лично обсудить с россиянами, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных.