В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
3 часа назад

В Кремле пообещали «обстоятельный» разговор Путина с матерями военных

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет обстоятельную и свободную беседу с матерями военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле пообещали «обстоятельный» разговор Путина с матерями военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, повестки дня на встрече не будет. Он отметил, что начало встречи «будет открытым», а «дальше будет зависеть от желания участниц».

Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.

«Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», - подчеркнул Песков.

25 ноября Путин проведет встречу с матерями участников российской спецоперации на Украине - мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных.

До этого Путин говорил, что планирует лично обсудить с россиянами, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных.

Песков пообещал, что президент обсудит с женщинам все темы, которые они будут поднимать.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители