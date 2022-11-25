Песков: публикация встречи Путина с матерями военных будет зависеть от них

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, будет ли опубликовано заявление главы государства после его встречи с матерями военнослужащих.
«Мы точно скажем, что будет опубликовано какое-то первое обращение Путина… А потом все будет зависеть от разговора, захотят этого матери или не захотят. Исходя из этого, примем решение», — отметил представитель Кремля.
Накануне Песков заявил, что Путин обсудит с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, все волнующие их темы. Встреча намечена на 25 ноября.