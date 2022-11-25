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3 часа назад

Песков: публикация встречи Путина с матерями военных будет зависеть от их желания

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, будет ли опубликовано заявление главы государства после его встречи с матерями военнослужащих.

Песков: публикация встречи Путина с матерями военных будет зависеть от них
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы точно скажем, что будет опубликовано какое-то первое обращение Путина… А потом все будет зависеть от разговора, захотят этого матери или не захотят. Исходя из этого, примем решение», — отметил представитель Кремля.

Накануне Песков заявил, что Путин обсудит с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, все волнующие их темы. Встреча намечена на 25 ноября.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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