Песков: Киев не отказался от планов возвращения Крыма военным путем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о его готовности вернуть Крым «невоенным путем».
Он отметил, что российские СМИ неверно истолковали заявления Зеленского, так как с самого начала в украинской Конституции речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украиной силовым путем, и де-факто Украина от этого не отказалась.
«Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории Российской Федерации. Об этом не может быть и речи», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков указал, что подобные заявления лишь еще раз говорят о «неготовности, нежелании и неспособности» Киева урегулировать проблемы невоенными методами.