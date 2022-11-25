В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
3 часа назад

Песков: Киев не отказался от планов возвращения Крыма военным путем

Газета.Ruиещё 2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о его готовности вернуть Крым «невоенным путем».

Песков: Киев не отказался от планов возвращения Крыма военным путем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что российские СМИ неверно истолковали заявления Зеленского, так как с самого начала в украинской Конституции речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украиной силовым путем, и де-факто Украина от этого не отказалась.

Зеленский задумался о возвращении Крыма невоенным путем

«Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории Российской Федерации. Об этом не может быть и речи», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что подобные заявления лишь еще раз говорят о «неготовности, нежелании и неспособности» Киева урегулировать проблемы невоенными методами.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители