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22 минуты назад

В парламенте Крыма заявили, что Зеленскому «никогда не видать» полуострова

Газета.Ru

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «никогда не видать» Крыма, передает РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление украинского лидера о том, что он готов, если ему предложат соответствующий способ, решать судьбу Крыма «невоенным путем».

Зеленский заявил о готовности вернуть Крым невоенным путем

При этом украинский лидер указал, что «не стоит тратить свое время», предлагая решение, которое предполагает, что полуостров останется частью России.

«Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы ни заявляла киевская прослойка профессиональных «возвращальников» Крыма», — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что Зеленский продолжает муссировать вопрос возвращения Крыма, получая за это гонорары от «западных хозяев».

После госпереворота на Украине в Крыму провели референдум, по итогам которого в марте 2014 года он стал российским регионом. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт.

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