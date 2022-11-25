Кулеба: Украина не против переговоров с Россией

Украина не против переговоров с Россией. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Parisien.

«Украина не против переговоров. [Президент Украины] Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос газеты, являются ли переговоры с Россией темой телефонных бесед между лидерами Украины и Франции.

По словам министра, для начала мирных переговоров Москва «должна перестать путать переговоры и ультиматум».

Глава украинского МИД также заявил, что французский президент Эммануэль Макрон или лидеры других государств не настаивают на том, что Киев должен вести переговоры вопреки своим интересам.

Он подчеркнул, что «справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины».

Кулеба также добавил, что следующие несколько недель будут критическими для Украины из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны.