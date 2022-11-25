В парламенте Крыма заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «никогда не видать» Крыма, передает РИА Новости.

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Таким образом парламентарий прокомментировал заявление украинского лидера о том, что он готов, если ему предложат соответствующий способ, решать судьбу Крыма «невоенным путем». При этом украинский лидер указал, что «не стоит тратить свое время», предлагая решение, которое предполагает, что полуостров останется частью России.

«Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы ни заявляла киевская прослойка профессиональных «возвращальников» Крыма», — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что Зеленский продолжает муссировать вопрос возвращения Крыма, получая за это гонорары от «западных хозяев».