В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с военнослужащими

Президент России Владимир Путин пока не собирается проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

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«Пока нет, будем информировать», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, планирует ли Путин встретиться с российскими военными.

В пятницу, 25 ноября, глава государства встретится с женщинами, сыновья которых служат в рядах российской армии и либо находятся в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Песков ранее подчеркивал, что это одна из встреч в плане общения с россиянами о помощи военнослужащим и им семьям.