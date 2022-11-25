В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с военнослужащими

Президент России Владимир Путин пока не собирается проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Пока нет, будем информировать», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, планирует ли Путин встретиться с российскими военными.
В пятницу, 25 ноября, глава государства встретится с женщинами, сыновья которых служат в рядах российской армии и либо находятся в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Песков ранее подчеркивал, что это одна из встреч в плане общения с россиянами о помощи военнослужащим и им семьям.
Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.