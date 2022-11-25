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2 часа назад

Рогов назвал оптимальной российскую модель безопасности Запорожской АЭС

RT на русскомиещё 1

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал российскую модель зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС наиболее оптимальной.

Названа оптимальная модель безопасности Запорожской АЭС
Фото: 

Таким образом он прокомментировал заявление главы «Росатома» Алексея Лихачёва, что главный принцип зоны безопасности заключается в том, что «ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции».

В способности МАГАТЭ проверить все ядерные объекты Украины засомневались<br/>

«Это наиболее оптимальная модель по созданию зоны безопасности вокруг атомной станции. Только Россия способна гарантировать её охрану и защиту», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, если украинская сторона действительно заинтересована в безопасности ядерного объекта, то российская модель будет ею поддержана.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию.

Политика,Армия,Владимир Рогов,Михаил Ульянов,Алексей Лихачев,МАГАТЭ,Росатом,
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