Названа оптимальная модель безопасности Запорожской АЭС

Таким образом он прокомментировал заявление главы «Росатома» Алексея Лихачёва, что главный принцип зоны безопасности заключается в том, что «ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции».