В способности МАГАТЭ проверить все ядерные объекты Украины засомневались

Он согласился с тем, что МАГАТЭ обладает достаточным авторитетом и средствами для своевременного выявления создания «грязной бомбы», но только при определенных обстоятельства. На Украине сотни или даже тысячи объектов с радиоактивными материалами, и проверить их все невозможно, подчеркнул Ульянов. Таким образом он ответил на вопрос о том, насколько обстоятельными были проведенные МАГАТЭ проверки и можно ли считать их выводы правдивыми.