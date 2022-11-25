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1 час назад

Ульянов усомнился в том, что МАГАТЭ проверит все ядерные объекты Украины

Елена Прошина

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способно обнаружить создание «грязной бомбы», однако на территории Украины сотни объектов с радиоактивными материалами, проверить их все за короткое время не представляется возможным. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

В способности МАГАТЭ проверить все ядерные объекты Украины засомневались
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он согласился с тем, что МАГАТЭ обладает достаточным авторитетом и средствами для своевременного выявления создания «грязной бомбы», но только при определенных обстоятельства. На Украине сотни или даже тысячи объектов с радиоактивными материалами, и проверить их все невозможно, подчеркнул Ульянов. Таким образом он ответил на вопрос о том, насколько обстоятельными были проведенные МАГАТЭ проверки и можно ли считать их выводы правдивыми.

Постоянный представитель РФ отметил, что представители агентства работали на каждом из пяти объектов около восьми часов, а может и меньше. Есть вероятность, что инспекторы могли что-то пропустить на огромных предприятиях, считает он.

Ульянов также напомнил, что МАГАТЭ специализируется на ядерных материалах, таких как уран, плутоний и торий. В компетенцию агентства не входят работы с радиоактивным материалом — кобальтом, цезием и стронцием.

Политика,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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