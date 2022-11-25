В способности МАГАТЭ проверить все ядерные объекты Украины засомневались

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способно обнаружить создание «грязной бомбы», однако на территории Украины сотни объектов с радиоактивными материалами, проверить их все за короткое время не представляется возможным. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.
Он согласился с тем, что МАГАТЭ обладает достаточным авторитетом и средствами для своевременного выявления создания «грязной бомбы», но только при определенных обстоятельства. На Украине сотни или даже тысячи объектов с радиоактивными материалами, и проверить их все невозможно, подчеркнул Ульянов. Таким образом он ответил на вопрос о том, насколько обстоятельными были проведенные МАГАТЭ проверки и можно ли считать их выводы правдивыми.
Постоянный представитель РФ отметил, что представители агентства работали на каждом из пяти объектов около восьми часов, а может и меньше. Есть вероятность, что инспекторы могли что-то пропустить на огромных предприятиях, считает он.
Ульянов также напомнил, что МАГАТЭ специализируется на ядерных материалах, таких как уран, плутоний и торий. В компетенцию агентства не входят работы с радиоактивным материалом — кобальтом, цезием и стронцием.