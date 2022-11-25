Постпред РФ в Вене обвинил Запад в попытке навязать Катару ценности

Западные государства пытаются навязать Катару свои ценности, подобные действия можно охарактеризовать как проявление тоталитаризма. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter-аккаунте, передает газета «Известия».

Он написал, что западные страны не проявляют никакого уважения к ценностям и национальным традициям Катара, большинство граждан которой проповедуют ислам. Ульянов задался вопросом, почему же они это делают, а затем выразил уверенность, что это еще одно яркое проявление тоталитаризма в политике Запада.

Ранее издание The Independent опубликовало статью, посвященную снятию запрета на символику ЛГБТ-сообщества на время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года со 2-го тура группового этапа. Руководство Катара уже предписало правоохранительным органам страны не задерживать болельщиков с подобной символикой в фанатских зонах и на улицах.

После этого российский сенатор Алексей Пушков предположил, что власти Катара пошли на такой шаг исключительно из-за напора западной идеологии.