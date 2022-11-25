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37 минут назад

Депутаты Госдумы откажутся от бонусных миль ради помощи Донбассу

Lenta.ru

Госдума договорилась с «Аэрофлотом» о взаимодействии для помощи беженцам из Донбасса и российским военным. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате российского парламента.

Депутаты Госдумы нашли способ помочь Донбассу лично
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, депутатам разослали письмо, в котором говорится об акции, в рамках которой парламентарии откажутся от миль, накопленных в ходе авиаперелетов по программе «Аэрофлот-бонус», в гуманитарных целях на нужды Донбасса.

«По мере пополнения бонусного счета уполномоченный член фракции связывается с департаментом "Аэрофлот-бонус" и определяет товары в соответствии с каталогом, представленным ПАО "Аэрофлот", после чего осуществляется отправка гуманитарной помощи в регионы Донбасса», — говорится в письме.

После начала в России частичной мобилизации спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поехать в зону спецоперации. По его словам, все, кто соответствует требованиям призыва, должны отправиться на СВО. Тогда он отмечал: что в Донбассе уже находятся некоторые парламентарии — он привел в пример депутатов Госдумы Виктора Водолацкого, Дмитрия Саблина, Ахмеда Догаева и Адама Делимханова, возглавляющего добровольцев из Чечни.

Политика,Адам Делимханов,Дмитрий Саблин,Вячеслав Володин,Аэрофлот,Госдума,
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