Депутаты Госдумы нашли способ помочь Донбассу лично

Госдума договорилась с «Аэрофлотом» о взаимодействии для помощи беженцам из Донбасса и российским военным. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате российского парламента.

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По их данным, депутатам разослали письмо, в котором говорится об акции, в рамках которой парламентарии откажутся от миль, накопленных в ходе авиаперелетов по программе «Аэрофлот-бонус», в гуманитарных целях на нужды Донбасса.

«По мере пополнения бонусного счета уполномоченный член фракции связывается с департаментом "Аэрофлот-бонус" и определяет товары в соответствии с каталогом, представленным ПАО "Аэрофлот", после чего осуществляется отправка гуманитарной помощи в регионы Донбасса», — говорится в письме.