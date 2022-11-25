Срочное заседание Совбеза ООН: кто и почему может инициировать?

Накануне прошло срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Кто и по какому поводу может созывать такие заседания, разбирался «Рамблер».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Полномочия Совета безопасности ООН

Видео дня

Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Государства, входящие в Организацию Объединенных Наций обязаны выполнять его решения, отмечается на сайте ООН.

Совет безопасности состоит из 15 членов, пять из них являются постоянными и обладают правом вето. Это - Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. 10 непостоянных членов Совбеза избираются Генеральной Ассамблеей по принципу географического представительства сроком на два года.

Именно Совбез ООН призван рассматривать споры или ситуации, которые способны вызвать международный конфликт, и выносит рекомендации по их урегулированию. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления порядка.

Кто созывает заседания Совбеза ООН?

В отличие от Генеральной Ассамблеи, Совет Безопасности не проводит регулярные заседания. Заседание может быть созвано в любое время в срочном порядке. Члены Совбеза по очереди выполняют обязанности председателя в течение месяца. Очередь устанавливается по названиям стран, расположенным в английском алфавитном порядке.

Согласно «Временным правилам процедуры Совета Безопасности (S/96/Rev.7)», заседания «созываются председателем в любое время, когда последний считает это необходимым, но промежуток между ними должен быть не более 14 дней». При этом любой член Организации Объединенных Наций может быть приглашен по решению Совета Безопасности принять участие в заседании без права голоса.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский рассказал, что Украина после российских ракетных ударов запросила срочное заседание СБ ООН, на котором выступающим был заявлен президент страны Владимир Зеленский.

При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что участие Зеленского в заседании Совбеза прошло в нарушение всех правил, так как украинский лидер выступал по видеосвязи, а не приехал лично, пишет РИА Новости.

«Мы уже неоднократно подчеркивали, что не против его участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности», - отметил российский дипломат.

В ходе своего выступления Зеленский потребовал лишить Россию права голосовать в Совбезе ООН, а также права вето, отмечает «Газета.ру».

Право вето

Совет Безопасности ООН после обсуждения принимает резолюции. Однако, чтобы такой документ был принят, за него должны проголосовать не менее девяти членов Совбеза. При этом любой из пяти постоянных членов имеет право наложить вето на резолюцию, проголосовав против нее.