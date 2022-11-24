Шойгу созвонился с главой Минобороны Турции по Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили ситуацию на севере Сирии, а также вопросы по продовольственной сделке. Об этом пишет РИА Новости.

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Как уточнили в Минобороны РФ, разговор прошел по инициативе турецкой стороны.

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации "Черноморской инициативы"», - говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке только началом. По его словам, Анкара еще никогда не была настолько серьезно настроена, чтобы обеспечить безопасность своих границ.