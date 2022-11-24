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1 час назад

Шойгу созвонился с главой Минобороны Турции по Сирии

Елена Прошина

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили ситуацию на севере Сирии, а также вопросы по продовольственной сделке. Об этом пишет РИА Новости.

Шойгу созвонился с главой Минобороны Турции по Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в Минобороны РФ, разговор прошел по инициативе турецкой стороны.

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«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации "Черноморской инициативы"», - говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке только началом. По его словам, Анкара еще никогда не была настолько серьезно настроена, чтобы обеспечить безопасность своих границ.

Он также добавил, что Турция имеет право по своему усмотрению решать проблемы в сфере безопасности, исходящие с севера Сирии. Он подчеркнул, что Анкара начнет трансграничную операцию в Сирии в наиболее подходящее для этого время.

Политика,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,Реджеп Эрдоган,Минобороны России,
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