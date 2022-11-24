«Как не было, так и нет»: Песков об ударах по соцобъектам на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ударов Вооруженных сил РФ по социальным объектам на Украине «как не было, так и нет». Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что у спецоперации есть свои задачи, который выполняются.
«Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению», — добавил Песков.
Напомним, что 23 ноября российские военные провели массированные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней энергообъектам. Как отметили в Минобороны, для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
При этом в ведомстве подчеркнули, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось, а все разрушения в украинской столице вызваны падением ракет украинских систем ПВО и иностранных систем, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещает в жилых кварталах города.