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7 часов назад

В Кремле назвали способ прекратить страдания украинцев

Алиса Селезнёва

Киевские власти имеют все возможности выполнить требования России и прекратить страдания населения Украины. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле назвали способ прекратить страдания украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у украинских властей есть «все возможности вывести ситуацию в нормальное русло».

«Руководство Украины имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения», - заметил официальный представитель Кремля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию страны».

С 10 октября российскими войсками проводятся регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы. В «Укрэнерго» уже предупредили о возможности полного отключения электроэнергии на Украине.

При этом власти России неоднократно призывали Киев возобновить диалог по мирному разрешению ситуации, прерванный по инициативе украинской стороны. Однако в начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом России.

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