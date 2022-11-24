В Госдуме предложили переименовать Украину в американскую колонию

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам парламентария, в настоящее время на Украине пособник гитлеровцев Степан Бандера возведен в культ. «Чем и воспользовались американцы, подчинив себе мышление людей, чтобы управлять ими как тряпичными куклами», — подчеркнул Шеремет.

Он добавил, что Соединенные Штаты используют украинский народ для решения своих проблем и обогащения. США Украина нужна временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, они с легкостью избавятся от ненужной колонии, заключил депутат.