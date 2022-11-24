Российский дипломат отреагировал на выходку украинского коллеги

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский саркастически назвал «видным украинским дипломатом» главу украинской миссии Сергея Кислицу, опубликовавшего фото с неприличным жестом в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Кислица написал в твиттере, что «выслушивать посланника Путина в Совете безопасности ООН - одна из самых ужасных его обязанностей».

Он заявил, что массированные удары по украинской инфраструктуре «не оставляют ему никаких дипломатических вариантов». Свой пост Кислица сопроводил фото с неприличным жестом со средним пальцем.

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» - так ответил на это Полянский.

Сотрудник другого дипломатического представительства при ООН сказал РИА Новости, что «это за гранью всего».

«Ну как это можно считать приемлемым? Какой он к черту дипломат? Главная задача дипломата - уметь разговаривать с противниками и даже врагами. И уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации», - подчеркнул белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

Он отметил, что для общения с друзьями «дипломаты не очень-то и нужны».