Российский дипломат отреагировал на выходку украинского коллеги

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский поиронизировал над фотографией главы миссиии Украины при организации Сергея Кислицы, передает РИА Новости. Фотографию Кислица опубликовал в социальных сетях, на ней он показывает неприличный жест и обращается к России.