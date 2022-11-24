Российский дипломат отреагировал на выходку украинского коллеги

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский поиронизировал над фотографией главы миссиии Украины при организации Сергея Кислицы, передает РИА Новости. Фотографию Кислица опубликовал в социальных сетях, на ней он показывает неприличный жест и обращается к России.
В публикации Кислица также предстает одетый в футболку с ненормативной лексикой. Украинский дипломат объяснил, что серия ракетных ударов России 23 ноября не оставила ему «никаких дипломатических вариантов».
«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!», — отреагировал на публикацию российский дипломат Полянский.