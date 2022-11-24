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1 час назад

МИД рассказал об ответе России на реакцию Польши из-за падения ракеты

Lenta.ru

В МИД России рассказали, что никаких поспешных мер на фоне реакции Польши на «ракетный инцидент» не планируется. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей», — уточнили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что Министерство обороны предоставило всю необходимую информацию о непричастности России к падению ракет на территории села Пшеводув. Польской стороне пришлось признать, что произошедшее «не было нападением России на территорию Польши», подчеркнули в МИД. Кроме того, дипломаты напомнили, что 16 ноября в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому выразили «решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу».

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О падении ракеты на территории Польши стало известно 15 ноября. В результате погибли два человека. По словам польского лидера Анджея Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины.

Политика,Видео,МИД России,
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