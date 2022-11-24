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1 час назад

Лаврентьев обвинил США в активизации курдов в Сирии и Ираке

Елена Прошина

Американские власти стоят за активизацией курдов в Сирии и Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.

Лаврентьев обвинил США в активизации курдов в Сирии и Ираке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он прокомментировал обострение ситуации на северо-востоке Сирии и в Иракском Курдистане. Активизация в последнее время имеет не случайный характер, и «за этим, наверное, стоит какой-то опытный дирижер». Лаврентьев назвал Вашингтон в качестве основного виновника, так как Соединенные Штаты оказывают поддержку иранским курдам, а также снабжают вооружением и продуктами питания северо-восток Сирии. Поэтому, по словам спецпредставителя, курды от них сильно зависят.

Отмечается, что Анкара обвинила Вашингтон в поддержке террористов, поскольку, курды не решились бы на такие резонансные террористические акты без согласования с американскими властями. Политик назвал это четко спланированной стратегией по «расшатыванию» ситуации. Также не исключается таким образом внесения противоречия в «астанинский» формат. Кроме того, сирийское досье рассматривается западными странами как еще один фронт борьбы против Москвы.

Политика,Александр Лаврентьев,
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