Лаврентьев обвинил США в активизации курдов в Сирии и Ираке

Американские власти стоят за активизацией курдов в Сирии и Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.
Так он прокомментировал обострение ситуации на северо-востоке Сирии и в Иракском Курдистане. Активизация в последнее время имеет не случайный характер, и «за этим, наверное, стоит какой-то опытный дирижер». Лаврентьев назвал Вашингтон в качестве основного виновника, так как Соединенные Штаты оказывают поддержку иранским курдам, а также снабжают вооружением и продуктами питания северо-восток Сирии. Поэтому, по словам спецпредставителя, курды от них сильно зависят.
Отмечается, что Анкара обвинила Вашингтон в поддержке террористов, поскольку, курды не решились бы на такие резонансные террористические акты без согласования с американскими властями. Политик назвал это четко спланированной стратегией по «расшатыванию» ситуации. Также не исключается таким образом внесения противоречия в «астанинский» формат. Кроме того, сирийское досье рассматривается западными странами как еще один фронт борьбы против Москвы.