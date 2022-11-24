Лаврентьев обвинил США в активизации курдов в Сирии и Ираке

Американские власти стоят за активизацией курдов в Сирии и Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.

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Так он прокомментировал обострение ситуации на северо-востоке Сирии и в Иракском Курдистане. Активизация в последнее время имеет не случайный характер, и «за этим, наверное, стоит какой-то опытный дирижер». Лаврентьев назвал Вашингтон в качестве основного виновника, так как Соединенные Штаты оказывают поддержку иранским курдам, а также снабжают вооружением и продуктами питания северо-восток Сирии. Поэтому, по словам спецпредставителя, курды от них сильно зависят.