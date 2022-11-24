Признание Европарламентом РФ «спонсором терроризма» оценили

«Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали», — заявили там. По мнению дипломатов, ни прямого, ни косвенного отношения к России или к украинскому кризису резолюция не имеет. Они предположили, что таким способом европейские парламентарии лишь стараются усилить конфронтацию с Москвой.