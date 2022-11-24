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1 час назад

Постпредство оценило признание Европарламентом России «спонсором терроризма»

Lenta.ru

Постпредство России при Евросоюзе оценило резолюцию Европарламента (ЕП) о признании России «спонсором терроризма». Соответствующий комментарий опубликован на сайте постпредства.

Признание Европарламентом РФ «спонсором терроризма» оценили
Фото: ТАССТАСС

«Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали», — заявили там. По мнению дипломатов, ни прямого, ни косвенного отношения к России или к украинскому кризису резолюция не имеет. Они предположили, что таким способом европейские парламентарии лишь стараются усилить конфронтацию с Москвой.

23 ноября ЕП принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма» и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

Политика,Европарламент,ЕС,
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