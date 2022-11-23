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46 минут назад

Захарова с юмором прокомментировала высказывание Бербок о дальних странах

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментиовала высказывание главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о странах, расположенных от Германии на «сотни тысяч километров».

Захарова прокомментировала высказывание Бербок о дальних странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Бербок во время выступления на климатическом форуме призвала международное сообщество задуматься о будущем планеты, о возможных последствиях климатических изменений для соседних стран, а также для государств, расположенных за «сотни тысяч километров».

Захарова высмеяла оговорку Байдена

Захарова пояснила, что длина окружности Земли составляет порядка 40 тыс. км. Дипломат предположила, что Бербок могла говорить о Луне, расстояние до которой как раз составляет 400 тыс. км.

По оценке Захаровой, оговорка главы внешнеполитического ведомства Германии дает ей возможность соперничать с экс-главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Она напомнила, что Бербок, так же, как и ее коллега из Соединенного Королевства, получила образование в английских учебных заведениях. В частности, получила степень магистра международного публичного права в Лондонской школе экономики.

«Британское образование - это, конечно, нечто», - резюмировала Захарова.

Напомним, что Лиз Трасс нередко позволяла себе грубые географические ошибки. В частности, она заявила, что «никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями».

Лиз Трасс,Мария Захарова,МИД России,
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