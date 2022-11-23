Захарова прокомментировала высказывание Бербок о дальних странах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментиовала высказывание главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о странах, расположенных от Германии на «сотни тысяч километров».

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Отмечается, что Бербок во время выступления на климатическом форуме призвала международное сообщество задуматься о будущем планеты, о возможных последствиях климатических изменений для соседних стран, а также для государств, расположенных за «сотни тысяч километров».

Захарова пояснила, что длина окружности Земли составляет порядка 40 тыс. км. Дипломат предположила, что Бербок могла говорить о Луне, расстояние до которой как раз составляет 400 тыс. км.

По оценке Захаровой, оговорка главы внешнеполитического ведомства Германии дает ей возможность соперничать с экс-главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Она напомнила, что Бербок, так же, как и ее коллега из Соединенного Королевства, получила образование в английских учебных заведениях. В частности, получила степень магистра международного публичного права в Лондонской школе экономики.

«Британское образование - это, конечно, нечто», - резюмировала Захарова.