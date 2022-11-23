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5 часов назад

Песков призвал не учитывать "крайне неловкие" заявления некоторых политологов о Казахстане

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не учитывать "крайне неловкие" заявления некоторых политологов о Казахстане, которые не отражают позиции Кремля. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле отреагировали на «неловкие» высказывания политологов о Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в России "не меньше" политологов, позволяющих себе "крайне неловкие" высказывания в отношении Казахстана, чем в Казахстане тех, кто "весьма и весьма критически относящихся к России".

"Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения", - подчеркнул Песков, добавляя, что "эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля".

Ранее в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" один из гостей, политолог Дмитрий Дробницкий назвал Казахстан "следующей проблемой", поскольку там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. После этого заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко потребовал от России отреагировать на отрицательные высказывания российских экспертов и политиков в адрес республики.

Политика,Дмитрий Дробницкий,Дмитрий Песков,
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