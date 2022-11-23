В Кремле отреагировали на «неловкие» высказывания политологов о Казахстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не учитывать "крайне неловкие" заявления некоторых политологов о Казахстане, которые не отражают позиции Кремля. Его слова приводит ТАСС.

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Он отметил, что в России "не меньше" политологов, позволяющих себе "крайне неловкие" высказывания в отношении Казахстана, чем в Казахстане тех, кто "весьма и весьма критически относящихся к России".

"Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения", - подчеркнул Песков, добавляя, что "эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля".