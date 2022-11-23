В Госдуме назвали последствия для призывавших к санкциям россиян

«Сами люди со всех сторон пишут. Пишут непосредственно в комиссию или депутатам. Люди у нас активные, возмущаются многие, типа: "я живу в таком-то городе, у нас есть такой-то ресурс, он постоянно льет гадости на нашу армию. Почему приняты законы, но они бездействуют? Примите меры". Люди присылают ссылки», — объяснил Олег Матвейчев.