Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал «прямые контакты» с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. О соответствующих планах главы государства сообщает AFP, передает ТАСС.

«Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни», — высказался французский президент.

Среди тем, которые он намерен обсудить с российским главой государства, Макрон назвал атомную энергетику и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Глава Пятой республики добавил, что разговор пройдет «по следам» его переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.