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2 часа назад

Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни

Lenta.ruиещё 3

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал «прямые контакты» с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. О соответствующих планах главы государства сообщает AFP, передает ТАСС.

Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни», — высказался французский президент.

Среди тем, которые он намерен обсудить с российским главой государства, Макрон назвал атомную энергетику и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Глава Пятой республики добавил, что разговор пройдет «по следам» его переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ранее Макрон выразил надежду, что в скором времени Украина вернется за стол переговоров и сможет заключить мирный договор с Россией для завершения конфликта. Он добавил, что полон решимости оставить открытыми каналы связи с Путиным и другими главами государств.

Политика,Рафаэль Гросси,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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