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8 часов назад

Путин назвал обстановку в Афганистане сложной

ТАССиещё 1

Обстановка в Афганистане остается сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на саммите объединения в среду.

Путин назвал обстановку в Афганистане сложной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", - констатировал он.

Политика,Владимир Путин,
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