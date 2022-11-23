Путин назвал обстановку в Афганистане сложной

"Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", - констатировал он.