В КПРФ предложили провести амнистию в честь столетия СССР

В России необходимо провести амнистию заключенных, которые совершили преступление по неосторожности и были осуждены на срок до пяти лет. С таким предложением в связи с грядущим столетием образования СССР, которое будет отмечаться 30 декабря, выступила группа депутатов фракции КПРФ.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Проект постановления Госдумы опубликован в электронной базе палаты. Авторами инициативы стали, в частности, руководитель партии Геннадий Зюганов, первый вице-премьер Госдумы Иван Мельников, первый зампред Комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев и председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Видео дня

Депутаты также предлагают освободить граждан, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, которые при этом относятся в том числе к следующим категориям:

принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества; выполнявшие воинский долг в других государствах; военные и сотрудники силовых органов, участвовавшие в вооруженном конфликте в Чечне, в ходе боестолкновений на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях; несовершеннолетние; беременные женщины или женщины, имеющие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов.

Кроме того, политики выступили за амнистию тех, кто был условно осужден или осужден к наказанию, которое не связано с лишением свободы.

В то же время мера не должна будет коснуться преступников, отбывающих наказание за убийство (статья 105 Уголовного кодекса), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), похищение человека (статья 126) и незаконное лишение свободы (статья 127).

Как передавала «Парламентская газета», в октябре член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов призвал законодателей с осторожностью относиться к проведению амнистий на территории новых регионов России, поскольку они могли быть осуждены за в том числе крайне тяжкие преступления в соответствии с украинскими законами.