Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

На пленарном заседании Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ. Кроме того, подобная информация была включена в перечень запрещенной для детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно документу, под запрет попадает пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии, призыв к смене пола среди подростков, распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Аналогичные поправки будут внесены в закон об информации и закон о СМИ. Также эту информацию предлагают включить в список запрещенной для детей.

Кроме того, законопроектом вводится требование о необходимости размещать предупреждение об ограничении распространения какой-либо информационной продукции среди детей во время анонсов или сообщений о данной продукции.