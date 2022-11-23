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1 час назад

Швейцария приняла восьмой пакет санкций против России вслед за ЕС

Газета.Ru

Швейцария ввела восьмой пакет санкций против России с связи со спецоперацией на Украине, передает Swissinfo.

Швейцария приняла восьмой пакет санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным СМИ, Федеральный совет поддержал меры, одобренные Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций.

Уточняется, что основной мерой стало введение потолка цен на российскую нефть, согласованного G7. Согласно ограничениям, граждане ЕС больше не смогут занимать должности в органах управления российских государственных компаний.

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций в отношении России. Под новые санкции попали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт угля РФ, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

По данным Bloomberg, Евросоюз предложил переходный период в 45 дней после ввода потолка цен на нефть России.

Политика,ЕС,
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