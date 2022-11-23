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9 часов назад

Захарова предложила "признать Европарламент спонсором идиотизма"

Газета.Ruиещё 7

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Европарламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова предложила "признать Европарламент спонсором идиотизма"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ответ дипломат предложила «признать Европарламент спонсором идиотизма».

Ранее в этот день стало известно, что на пленарной сессии в Страсбурге большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, которая объявляла Россию «государством-спонсором терроризма» в связи со спецоперацией на Украине. Согласно итогам голосования, 494 депутаты высказались за, 58 проголосовали против документа и 44 воздержались от голосования.

Резолюция носит рекомендательный характер. В документе также предлагаются меры, которые ЕС должен принять в свете принятия документа. В частности, предлагается расширить список лиц, в отношении которых приняты санкции, а также рассмотреть новые меры в отношении стран, пытающихся обойти санкции.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Европарламент,ЕС,
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