Захарова предложила "признать Европарламент спонсором идиотизма"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Европарламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В ответ дипломат предложила «признать Европарламент спонсором идиотизма».
Ранее в этот день стало известно, что на пленарной сессии в Страсбурге большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, которая объявляла Россию «государством-спонсором терроризма» в связи со спецоперацией на Украине. Согласно итогам голосования, 494 депутаты высказались за, 58 проголосовали против документа и 44 воздержались от голосования.
Резолюция носит рекомендательный характер. В документе также предлагаются меры, которые ЕС должен принять в свете принятия документа. В частности, предлагается расширить список лиц, в отношении которых приняты санкции, а также рассмотреть новые меры в отношении стран, пытающихся обойти санкции.