Захарова предложила "признать Европарламент спонсором идиотизма"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Европарламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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В ответ дипломат предложила «признать Европарламент спонсором идиотизма».

Ранее в этот день стало известно, что на пленарной сессии в Страсбурге большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, которая объявляла Россию «государством-спонсором терроризма» в связи со спецоперацией на Украине. Согласно итогам голосования, 494 депутаты высказались за, 58 проголосовали против документа и 44 воздержались от голосования.