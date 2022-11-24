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7 часов назад

Захарова оценила наземную операцию Турции в Сирии

Lenta.ruиещё 5

Проведение Турцией наземной контртеррористической операции в Сирии усилит напряженность в регионе. Так оценила планы Анкары официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Захарова оценила наземную операцию Турции в Сирии
Фото: Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»

Дипломат рассказала, что российская сторона поддерживает тесные контакты с турецкими партнерами по теме Сирии.

«Мы понимаем озабоченности Турции по поводу угроз ее национальной безопасности, вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности», — заключила она.

Политика,Война в Сирии ,Мария Захарова,МИД России,
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