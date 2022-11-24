Захарова оценила наземную операцию Турции в Сирии

Проведение Турцией наземной контртеррористической операции в Сирии усилит напряженность в регионе. Так оценила планы Анкары официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.
Дипломат рассказала, что российская сторона поддерживает тесные контакты с турецкими партнерами по теме Сирии.
«Мы понимаем озабоченности Турции по поводу угроз ее национальной безопасности, вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности», — заключила она.