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10 часов назад

Путин отвез Пашиняна на саммит ОДКБ на своем Aurus

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин поехал на саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с премьером Армении Николом Пашиняном на черном автомобиле Aurus. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Путин отвез Пашиняна на саммит ОДКБ на своем Aurus
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На записи с места событий видно, как российский лидер беседует с Пашиняном и указывает на стоящий перед ним автомобиль, после чего один из помощников открывает премьеру дверь. Сам Путин обходит машину сзади и садится с другой стороны.

На опубликованные кадры также попали припаркованные рядом с Aurus автомобили президентского кортежа.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине.

Политика,Станислав Зась,Владимир Путин,НАТО,
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